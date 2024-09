Leclerc un secondo indigesto alla Piastri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un rimpianto grande come un grattacielo di Baku. La Ferrari si accontenta delposto di, ma mastica amaro. Complici anche i punti persi da Sainz causa collisione finale con Perez. Di fatto, in terra azera ha festeggiato solo la McLaren, che dopo quasi tre anni ha scalzato Red Bull dal vertice dei costruttori. Per unin Paradiso c’è unche riscopre il gusto amaro del Purgatorio dopo l’estasi di Monza. Carletto. Ecco l’analisi del Principe di Monaco: "Abbiamo perso la vittoria per due fattori. Il primo è stato la gestione delle gomme nel nostro giro di uscita dopo il pit stop. Ci aspettavamo che per tutti ci volesse molto tempo prima di mettere le hard in temperatura, ma non è stato così per la McLaren che ha portato subito le sue gomme nella giusta finestra di lavoro e ha guadagnato molto tempo.