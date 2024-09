Lanterns | perché un Hal Jordan più anziano potrebbe essere una grande idea… o uno dei più grandi passi falsi degli studi DC

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 16 settembre 2024)un Halpiùunaidea o uno dei piùDC La scorsa settimanaha dominato le prime pagine dei giornali grazie alla notizia che Josh Brolin è in lizza per interpretare Haldel DCU. Da allora, abbiamo appreso che anche Ewan McGregor, Matthew McConaughey, Chris Pine e Timothy Olyphant sono in lizza. Dato che tutti questi attori, tranne uno, hanno più di 50 anni, le voci hanno diviso le opinioni. Dopo il deludente film su Lanterna Verde del 2011, interpretato da Ryan Reynolds, i fan hanno aspettato pazientemente di rivedere Hal e la prospettiva che non sia nel suo “fiore” non piace a tutti. In questa rubrica analizzeremo gli argomenti a favore e contro l’invecchiamento di Halnel DCU.