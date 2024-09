L’Aifa autorizza 8 vaccini contro l’influenza per campagna 2024-2025

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 16 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sono otto iti dale dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) per l’immunizzazionestagionale per la-205. Come ogni anno, i ceppi virali sono stati aggiornati secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, basate sulle caratteristiche antigeniche dei ceppi virali circolanti nell’ultima stagione. Iti da Aifa con procedure di mutuo riconoscimento e decentrata sono: Efluelda Tetra (Sanofi Pasteur), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti di età pari o superiore a 60 anni.Fluarix Tetra (Glaxosmithkline Biologicals), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età.