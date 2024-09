La nuova scuola di Ponte Nuovo Partito il cantiere da 14 milioni Necessario anche un mutuo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Èil maxida ben 14tra via 56 Martiri e via del Pino, dove sorgerà laelementare di. Per finanziarlo alla fine è servitoun: 3di euro che serviranno a coprire i costi della palestra, che inizialmente il Comune aveva pensato di includere in un secondo stralcio, erogati dalla Cassa di risparmio di Ravenna. Palazzo Merlato estinguerà ilnei prossimi 20 anni. Il grosso della cifra resta coperto dal Pnrr, che di 14totali ne finanzia 9 e 130mila euro. La cifra restante arriva dalle casse del Comune. "L’opera era già finanziata – dice l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte parlando del– ma con risorse comunali.