Juventus-Psv Eindhoven | torna Thuram titolare? Probabili formazioni orario e dove vederla

(Di lunedì 16 settembre 2024) Torino, 16 settembre 2024 - E' tutto pronto per il debutto in Champions League della, che comincia il cammino europeo ospitando all'Allianz Stadium il Psv, avversario inedito per i bianconeri. La Vecchia Signora arriva alla sfida dopo il pareggio a reti bianche di Empoli e dopo aver conquistato 8 punti nelle prime quattro uscite di campionato. I ragazzi di mister Peter Bosz, invece, dopo aver perso la Supercoppa olandese ai rigori contro il Feyenoord, hanno fatto bottino pieno in cinque giornate e si trovano quindi al comando della Eredivisie.  I precedenti contro squadre olandesi Sono 11 le sfide che hanno visti protagonisti i piemontesi controolandesi. Il bilancio è positivo: Madama ha raccolto sei successi, con anche tre pareggi.