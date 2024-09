Incidente al Salone dell’auto la pilota | Non siamo scappati Sessismo sui social? Non mi conoscono

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024)non professionista, ma con le quattro ruote nel sangue. Barbara Riolfo, che domenica 15 settembre ha perso il controllo della sua Lancia Rally 037 in piazza San Carlo a Torino, ha sempre avuto una grande passione per le automobili. E fin da giovane la sua strada – tra studio e lavoro – aveva quella destinazione. Nata ad Alba e residente a Bra, la piemontese si è infatti specializzata in restauro. Ha poi aperto insieme al marito Ivano Toppino, carrozziere, l’Altelier Toppino. Una sorta di ospedale per auto d’epoca a Pocapaglia nel cuneese, dove i mezzi storici sono restituiti al loro antico splendore. Tra questi, di proprietà della coppia, proprio la Lancia Rally 037. L’Venerdì, alla prima sfilata del2024, Barbara aveva guidato senza nessun problema l’auto lungo il percorso tra piazza Castello e piazza San Carlo.