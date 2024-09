Il presunto attentato nel golf club contro Donald Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 16 settembre 2024) «è al sicuro dopo che alcuni spari sono esplosi nelle sue vicinanze». Lo ha fatto sapere il direttore della comunicazione della campagna del candidato repubblicano, Steven Cheung, dopo che domenica 15 settembre si è avuta la notizia di alcuni spari neldove si trovava l’ex presidente a West Palm Beach, in Florida, mentre lui giocava asta bene e non è stato colpito dagli spari. Secondo l’Fbi, sembrerebbe un tentato omicidio con l’obiettivo di uccidere. L’uomo armato, arrestato dopo aver provato a fuggire a bordo di un Suv nero, è stato identificato come Ryan Wesley Routh, 58 anni, trasferitosi dalle Hawaii nel 2018. Quando gli agenti lo hanno fermato, è apparso calmo, non ha chiesto il perché dell’arresto e non era armato.