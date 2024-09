Hockey pista Mondiali Novara 2024 | l’Italia vuole un posto al sole nel torneo iridato casalingo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Allacciate le cinture: si parte. Il 46esimo Mondiale disuè pronto a partire, nella doppia cornice del Pala Igor e del Pala Dal Lago di, la città piemontese che diventerà capitalestica planetaria in questi giorni.: il calendario, gli orari e le location delle gare maschili e femminilidi Alessandro Bertolucci cerca il colpo grosso fra le mura amiche. Gli azzurri, che negli ultimi grandi tornei internazionali hanno sempre dimostrato di poter lottare alla pari con le potenze globali della disciplina, vanno a caccia di qualcosa di storico. Argentina, Spagna, Portogallo e, leggermente più indietro, la Francia: queste le squadre da tenere d’occhio per Cocco e compagni, in unche si preannuncia sin da subito dal livello molto elevato e dove saranno i minimi dettagli a fare la differenza.