Grande Fratello ex Vippona pubblica una foto col figlio in ospedale | Ho avuto tanta paura per lui

(Di lunedì 16 settembre 2024) Giorni pieni die ansia per una famosissima exdelVip 5. Stiamo parlando di Samantha De Grenet: La showgirl, che ha partecipato anche all’Isola dei Famosi nel 2017 attualmente si trova ricoverata in. Qualche giorno fa infatti, Samatha è tornata sotto i ferri, questa volta per affrontare un intervento chirurgico al menisco destro. In passato infatti l’attrice ha già affrontato due volte lo stesso intervento però al menisco sinistro. Questa volta invece è toccato a quello destro. L’intervento è andato molto bene e piano piano Samantha è pronta a riprendersi la propria vita. Nonostante il brutto momento però l’exnon si è lasciata abbattere e anzi ha affrontato l’operazione con buonumore sempre supportata dall’amica Elenoire Casalegno che l’attendeva fuori dalla sala operatoria.