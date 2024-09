Gaetano la moglie contro i disordini durante Cagliari-Napoli | Mia figlia aveva paura voleva tornare a casa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ladi Gianluca, Maria delle Cave, ha scritto sul suo profilo Instagram in merito all’interruzione di gioco avvenutaper lanci di fumogeni e oggetti tra le due tifoserie. LadiLadyera allo stadio insieme allaper sostenere il centrocampista ex. Nelle storie Instagram ha pubblicato un video di pochi secondi con il seguente messaggio in sovraimpressione: Il calcio dovrebbe essere divertimento, passione, spensieratezza, amore. Non questo, non così. Noi mogli, genitori, parenti, non possiamo stare in ansia perché potrebbe succedere qualcosa ai calciatori. Non possiamo vedere lanegli occhi dei nostri figli. E’ brutto vivere in un momento la voglia e la felicità di andare allo stadio e un attimo dopo avere l’ansia e il cuore a mille.