Gabriele Punzo morto a causa della Febbre del Nilo | lutto nel Cilento

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il Cilento e il Salernitano piangono la scomparsa di un noto imprenditore di Cicerale e fondatore dell'azienda Tesi, deceduto il 14 settembre 2024 a causa delle complicazioni legate alla febbre del Nilo. L'imprenditore aveva contratto il virus alcune settimane fa e, nonostante le cure mediche, non è riuscito a superare la malattia, che si è rivelata fatale per l'82enne. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche in tutta la comunità imprenditoriale del Cilento e del Salernitano, profondamente toccata dalla sua perdita. Un'imprenditore conosciuto e stimato. Era molto noto nella sua terra natia e apprezzato per le sue doti imprenditoriali, che l'avevano portato alla fondazione di Tesi, azienda leader nel settore manifatturiero locale.