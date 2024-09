Emmy Awards 2024 record di statuette per Shogun Sorpresa per Hacks

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 16 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nella serata di ieri (nella nottata in Italia), si è conclusa a Los Angeles la premiazione aglidi premi per “”: la serie tv di Fx prodotta da Hulu-Disney+, che racconta le lotte di potere nel Giappone del 17esimo secolo, ha ottenuto 18diventando la prima serie non anglofona a vincere il premio per la migliore serie drammatica.invece per l’alla miglior serie comica. Ha vinto “”, lo show HBO/Max su una matura comedian, che ha fregato la statuetta alla favorita “The Bear”. Quest’ultima ha tuttavia ottenuto ben 11, superando le dieciottenute con la prima stagione.