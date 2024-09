Cultura in lutto per Massimo Canalini E’ stato editore di Brizzi e Joyce Lussu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Anche a un, che lavora con chi cerca l’immortalità attraverso la scrittura, capita di morire. E stavolta è capitato a, che ci ha lasciati ieri sera, così, senza preavviso. Se èun grande, però, come lo fu, continuerà a vivere nelle opere da lui pubblicate. E il nome dell’anconetano rimarrà legato per sempre ai romanzi d’esordio di Silvia Ballestra, Enrico, Angelo Ferracuti, per citare solo tre dei più riconosciuti scrittori e scrittrici italiane cheha scoperto, prima insieme a Pier Vittorio Tondelli, con cui creò a fine anni Ottanta il marchio Transeuropa, all’interno della casa editrice anconetana Il lavoro editoriale, poi da solo e in compagnia di altri.