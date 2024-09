Criminalità | Milano Roma e Firenze le città più insicure Napoli non è più tra le prime dieci metropoli a rischio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Le grandituristichesi confermano anche quest’anno le peggiori nell’Indice della2024 del Sole 24 Ore, la graduatoria su base provinciale che ogni anno permette di scoprire quali sono le province meno sicure. Anche la top 10 è popolata da grandie mete turistiche. A livello nazionale le denunce sono in aumento per la prima volta dal 2013, con una crescita del 3,8% rispetto al 2022, con particolare aumento dei reati violenti: omicidi, percosse, lesioni e rapine.si conferma lacon il maggior numero di reati denunciati nel 2023, con oltre 7mila segnalazioni ogni 100mila abitanti nel 2023. Nel capoluogo lombardo, da anni in cima a questa classifica, le denunce sono in crescita del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemia, con record negativi nei furti e nelle rapine.