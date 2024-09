Costa ha scelto il suo nuovo partito | con chi va dopo la rottura con Calenda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il deputato Enricodice addio aldi Carlo, Azione, per aderire al gruppo di Forza Italia alla Camera. «Con l'adesione al gruppo parlamentare di FI, che formalizzerò a breve, proseguirò le battaglie garantiste che da sempre conduco», assicura l'ex ministro in una nota dove annuncia il suo ‘ritorno' in azzurro. «Sono stato il primo deputato ad aderire ad Azione, ed ho vissuto ogni istante con la responsabilità e la consapevolezza di aver coinvolto tante persone in un percorso ‘terzo' e liberale. Ho subito con sofferenza la frantumazione del Terzo Polo e le scelte conseguenti che hanno intaccato la terzietà di Azione», dice l'onorevole ricordando il suo percorso politico. «Uno spostamento progressivo dal progetto originario con un pullulare di alleanze a senso unico è per me del tutto innaturale.