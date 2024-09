Cosa c' è in ballo | ecco chi è l' uomo che ha cercato di ammazzare Trump il legame coi dem

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'che voleva uccidere Donaldsi chiama Ryan Routh, ha 58 anni, e viene dalle Hawaii. Lo riporta il New York Post, che cita fonti investigative. Ha un profilo molto attivo sui social dove aveva affermato di essere pronto a combattere e morire per l'Ucraina. Aveva anche votato pernel 2016. Poi aveva votato nelle ultime primarie democratiche ed espresso il suo sostegno per Joe Biden prima del suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Ma c'è un dettaglio da non sottovalutare. In un post dello scorso aprile su X, Routh aveva scritto che “la democrazia è inin questa elezione”, una frase ripetutamente usata dal partito democratico contro. Ed è su questo punto che si è aperta una polemica feroce negli Stati Uniti con i repubblicani che accusano i democratici di aver avvelenato il clima.