Commissione Ue Breton sbatte la porta in faccia a von der Leyen

(Di lunedì 16 settembre 2024) In un’Europa già provata da crisi su crisi l’ultima novità che giunge da Bruxelles ha il sapore amaro dell’ennesimo incaglio. Lavon der, ancora in fase embrionale, sta perdendo pezzi come un vecchio orologio mal assemblato. L’ultimo ingranaggio a saltare è stato nientemeno che Thierry, il commissario francese che ha deciso di abbandonare la nave prima ancora che salpasse, lanciando accuse che fanno tremare i vetri del Berlaymont. Il terremoto: accuse e dimissioni scuotono Bruxelles Ma andiamo con ordine, se di ordine si può parlare in questo caos istituzionale che sta facendo impallidire persino i più cinici osservatori della politica europea., indicato da Macron per un secondo mandato, ha improvvisamente gettato la spugna, accusando Ursula von derdi aver giocato sporco.