Clamoroso Serie A esonero a un passo? Occhio all’ipotesi Pioli

(Di lunedì 16 settembre 2024) A poche settimane dall’inizio della stagione, inA rischiano di arrivare già i primi verdetti definitivi. Si è quasi conclusa la quarta giornata del campionato italiano, ma alcune squadre sono già in seria difficoltà. Alcune stanno rispettando le aspettative iniziali, altre stanno facendo più di quanto ci si attendesse, ma per qualcun altro la situazione sta diventando complicata. Alcune squadre più piccole stanno sorpendendo – come Torino e Udinese – e altre più grandi non hanno ancora ingranato, basti pensare a Milan e Roma. I rossoneri hanno trovato la prima vittoria contro il Venezia e adesso puntano a scalare la classifica. I giallorossi, invece, restano dietro. La squadra di Daniele De Rossi sta facendo enorme fatica a mettere in campo un’idea chiara di gioco.