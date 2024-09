C' è stata una grande esplosione nel centro di Colonia Cosa sappiamo fin qui

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) C'èun'neldi: danneggiato l'ingresso di una discoteca nella zona di Hohenzollernring, area della movida della città sul Reno. Un addetto alle pulizie è rimasto ferito in modo grave ed è ricoverato in ospedale. Intorno alle 6 di lunedì mattina, secondo Wdr (l'emittente radiotelevisiva pubblica locale), un ordigno è esploso accanto alla discoteca Vanity. La detonazione ha provocato la caduta dei pannelli del soffitto nella zona d'ingresso dell'edificio e ha mandato in freantumi i vetri delle finestre. La zona, scrive sui social la polizia di, è chiusa tra Rudolfplatz e Friesenplatz ed è in corso "un'importante operazione".