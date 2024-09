Castelfidardo La beffa arriva a tempo scaduto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) 10 CITTA’ DI SAN LEUCIO: Draghi, Pettorossi (23’ st Antinucci), Del Bianco (9’ st Pellegrini), Baba, Franzese, Gimenez, Manjate (9’ st Macchia), Miola (14’ st Mema), De Filippo (32’ st Bainotto), Cascio, Varela. All. Farrocco: Elezaj, Morganti (48’ st Caprari), Fabbri, Trebotic (12’ st Paponi), Imbriola, Boccaccini, Costanzi (42’ st Garbattini), Miotto (21’ st Guella), Ausili (12’ st Graciotti Lu.), Nanapere, Baldini. All. Giuliodori. Arbitro: Giallorenzo di Sulmona (assistenti Giancristofaro e Amelii). Rete: 47’ st Cascio.. Quando sembrava profilarsi uno 0-0 e così il primo punto in campionato per i fidardensi ecco la zampata del capitano dei locali, Cascio, che fa esultare il Città di isernia San Leucio per la prima vittoria stagionale. Recrimina invece il, alla seconda sconfitta in due partite.