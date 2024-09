Casertana avvio in salita | zona play out attacco sterile e si teme per Galletta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 16 settembre 2024) Caserta (di Alfredo Stella). Accantonata l’opaca prestazione di sabato sera contro una Turris tutt’altro che irresistibile in cui laè apparsa propositiva solo per una parte dei primi quarantacinque minuti, oggi si riprende la preparazione. L’obiettivo è portare a casa i tre punti dalla trasferta sullo Stretto di venerdì sera contro un Messina reduce dalla sconfitta di Crotone. Ancora in bianco la casella alla voce “vittoria“, avendo conquistato in quattro partite tre pareggi e una sconfitta per un totale di tre soli punti che relegano i Falchetti al sedicesimo posto in classifica. Occorre una svolta per scongiurare una potenziale crisi che, già ad inizio stagione, potrebbe compromettere il prosieguo del torneo. La squadra nel match di sabato dopo un primo tempo in parte propositivo, è andata piano piano smarrendosi, divenendo confusionaria e senza idee.