Cagliari-Napoli | l’arbitro La Penna se la cava

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si sapeva già da diverso tempo chesarebbe potuta essere una gara non semplice a causa della rivalità tra le tifoserie e, probabilmente è stato un banco di prova per La. Gli animi tesi sugli spalti e le interruzioni di gara necessarie all’ingresso dei sostenitori di casa sugli spalti hanno creato un ambiente non tranquillo nel quale si è svolto il gioco, soprattutto durante la fase di risultato in bilico. Le squadre, però, hanno combattuto sempre lealmente, ed a parte il duello tra Mina e Lukaku che si è rinnovato ad ogni pallone non c’è stato granché da tenere a bada sul rettandolo di gioco. Laè stato comunque bravo a non farsi intimidire ed a condurre la gara in porto senza troppe difficoltà dal punto di vista tecnico. Veniamo agli episodi: 22 secondi e Zappa entra da dietro su Kvaratskhelia che rimane a terra dolorante alla caviglia.