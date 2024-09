Amici 24 | svelata chi è la prof di danza che prende il posto di Todaro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 16 settembre 2024) Erano in quattro i papabiliessori di24 che avrebbero dovutore ildi Raimondo. C’era Elena D’Amario, l’ex ballerina mariana da anni nel cast deiessionisti; c’era Adriano Bettinelli, altro ballerino mariano, da quest’anno di nuovo nella scuola; ma anche Stefano Oradei, l’ex coreografo di Ballando con le Stelle che fece un annuncio per Maria De Filippi e infine Samuel Peron, medaglia d’argento all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma alla fine Maria De Filippi ha deciso di stupire arruolando una coreografa e ballerina del Crazy Horse di Parigi: Deborah Lettieri. Deborah Lettieri che da anni lavora proprio al Crazy Horse con lo pseudonimo di Gloria Di Parma, ha già fatto la giudice in tv anni fa nello show di Sky, Dance Dance Dance. A fare il suo nome è stato Davide Maggio che ha anche ricordato una sua intervista a Panorama.