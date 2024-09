Allarme botulino nel pesto | cinque intossicati in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) È stato lanciato unsanitario a livello nazionale per alcuni casi di intossicazione alimentare causata dacontaminato da. Si tratta di un batterio che produce tossine altamente pericolose per la salute umana. In Italia,persone sono state ricoverate inssime dopo aver consumato delche conteneva tracce di. Le autorità sanitarie hanno avviato un’indagine per identificare i lotti contaminati e prevenire ulteriori intossicazioni. Ecco, dunque, cosa starebbe accadendo.nel(Credits: PIxabay) – VelvetMagChe cos’è il? Il, o Clostridium botulinum, è un batterio anaerobico che prolifera in assenza di ossigeno e produce una delle tossine più potenti conosciute in natura.