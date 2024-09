AEW | Thunder Rosa conferma di essere di nuovo infortunata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 16 settembre 2024)è ritornata sugli schermi AEW dopo più di 16 mesi di assenza, dovuti ad un problema alla schiena, nel Dicembre 2023. Ma adesso, a distanza di 8 mesi dal suo ritorno, la wrestler messicana si sarebbedi. La sua ultima sua apparizione ad uno show AEW è stata a Collision il 31 Agosto, dove a preso parte ad un fourway match per decretare la prima sfidante al titolo TBS di Mercedes Moné, assieme a Hikaru Shida, Serena Deeb e Queen Aminata. Shida vincerà il match e sfiderà Moné ad All Out, mentre pernon ci sono state altre apparizioni nel corso di Settembre. A dare un aggiornamento sulla sua condizione ci ha pensato proprio lei a Busted Open Radio, dicendo che sta recuperando da una commozione cerebrale e sarà dial 100% tra un paio di settimane.