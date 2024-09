WWE TNA | La collaborazione continua diverse Superstar NXT presenti ai tapings di Impact

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 15 settembre 2024) Latra WWE e TNA è entrata ormai nel vivo, non più apparizioni casuali, ma addirittura intrecci di storyline. Occhi puntati sui Rascalz e il tradimento di Wes Lee, su Jordynne Grace attaccata da Wendy Choo e Rosemary e sul più amato dal pubblico, Joe Hendry a caccia di successi in entrambe le federazioni.Gli scambi si sono intensificati nelle ultime settimane e così sarà anche nelle prossime tra i match già annunciati per NXT e le apparizioni questa notte aidi TNA. Massiccia presenza femminile A Victory Road, PPV della TNA, Arianna Grace si è ricongiunta con il padre Santino Marella, lei che rappresenta la “liaison” tra le due federazioni. Questa notte nuove apparizioni in TNA, sempre presente la Grace a ribadire il suo ruolo di collegamento, sul ring disono arrivate da NXT Kendal Grey e Carlee Bright per un tag team match.