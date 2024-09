Verissimo Cecilia Rodriguez dopo le nozze con Ignazio Moser | Voglio diventare mamma perché ho trovato l’uomo giusto per farlo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 15 settembre 2024)sono stati ospiti di Silvia Toffanin a, il talk show del weekend di Canale 5. La coppia, nata nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, si è unita in matrimonio lo scorso 30 giugno. Nel salotto di Canale 5,hanno raccontato le emozioni provate il giorno delleda favola. “Mi piace signora, mi dona“, ha esordito l’influencer, che ha spiegato: Sette anni sono tanti. Siamo a buonissimo punto, siamo molto consapevoli di quello che abbiamo costruito in questo tempo. Abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare passopasso, siamo a buon punto. “Nel nostro quotidiano non è cambiato tanto, già convivevamo da sette anni. Quello è il grande passo, il matrimonio è stato un sancire un rapporto“, ha aggiunto l’ex ciclista, che ha proseguito dicendo: L’avevo sottovalutata come esperienza.