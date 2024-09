Trovate morte mamma e bimba scomparse a Treviso i corpi su un isolotto del Piave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Vevenzia, 15 settembre 2024 - Sono stati trovati idi Susanna Recchia, 45 anni, scomparsa dalla casa di Miane () da venerdì sera assieme alla figlia di tre anni. Il ritrovamento, come conferma l'assessore veneto alla Protezione civile Giampaolo Bottacin, è stato fatto in undel Fiumea valle del ponte di Vidor (). La sera di venerdì, Recchia aveva inviato un messaggio all’ex compagno dicendo di passare intorno alle 8 per prendere la bambina. Gli ultimi a vedere la donna sono stati i vicini di casa. Avrebbe avuto 12 ore per allontanarsi da Miane a bordo della sua Wolkswagen Tiguan bianca. Nell’abitazione aveva lasciato una lettera d’addio, in cui descriveva il disagio che stava vivendo e il desiderio di farla finita. La polizia di Conegliano è stata immediatamente avvisata tramite una nota della prefettura di