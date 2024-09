Tragico schianto tra auto e moto sulla litoranea muore 46enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un incidente mortale nel Salento. Untrasi è verificato, nella serata di ieri, lungo la strada provinciale 215 che da Gallipoli porta a Mancaversa, esattamente nei pressi dei parcheggi di Punta della Suina. Mancavano pochi minuti alle 20 quando, per cause ancora tutte da accertare e ricostruire, unacicletta, guidata da ungallipolino, avrebbe impattato contro la fiancata destra di un Fiat Qubo impegnata in una svolta.provinciale, niente da fare per il centauroSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno subito soccorso il centauro, sbalzato dalla sella della suae terminato rovinosamente a terra dopo il, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne la morte.