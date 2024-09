Torino-Lecce programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ile isudi, match valido per la quarta giornata della. La capolista, imbattuta e non a quota nove per il gol subito nel recupero all’esordio, sfida la sempre insidiosa formazione salentina che prima della sosta ha ottenuto la sua prima vittoria finalmente. Chi riuscirà ad avere la meglio all’Olimpico-Grande, i granata o i salentini? Si parte alle ore 15 di domenica 15 settembre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina.SportFace.