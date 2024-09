The Batman 2 | Patrick Schwarzenegger sarà Mr Freeze nel sequel di Matt Reeves?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Theambientato in inverno, e si sta aprendo una possibilità cheinterpreti Mr., come fece suo padre Arnold Durante una recente intervista, il regista di The, ha dichiarato che il suo attesissimoambientato in inverno (probabilmente intorno a Natale o Capodanno), il che ha dato origine ad alcune speculazioni sul fatto che Mr.potrebbe essere presentato come il cattivo del film. Si tratta di un balzo in avanti enorme, ovviamente, ma la voce ha ormai preso il sopravvento su internet, soprattutto dopo cheha pubblicato un post particolare, sottolineando: "L'inverno sta arrivando, con lui arriverà anche L'uomo di ghiaccio?" The- Parte 2: ciMr.nel film?