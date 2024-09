Sospensioni idriche Boglione | impegno continuo per alleviare i disagi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Siamo ben consci del grossoo che sta attraversando l’intero comune e anche dell’amarezza e delle lamentele dei cittadini a causa delleche dal mese di agosto hanno interessato il nostro territorio. Si tratta di legittime posizioni della nostra comunita’ che rispettiamo. Ci tocca pero’ chiarire alcuni aspetti che, per quanto evidenti e noti, comunque meritano di essere rappresentati alla comunita’ per evidenziare che il Comune di Lauro e l’amministrazione comunale in particolare non sono stati indifferenti e disinteressati alla problematica”.