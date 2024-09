Sir Perugia in finale a Jesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) SIR3 TOURS VOLLEY BALL 1 (25-15, 25-21, 22-25, 25-19): Plotnytskyi 17, Herrera 14, Russo 11, Loser 11, Ishikawa 12, Giannelli 4, Colaci (L1), Semeniuk, Candellaro Piccinelli (L2). N.E. – Ben Tara, Cianciotta, Zoppellari. All. Angelo Lorenzetti. TOURS: Marshman 13, Egleskalns 12, Strehlau 12, Dos Santos Nascimento 5, Quiroga 1, Coric, Ramon (L), Pothron 7, Faganas 3, N.E. – Gabin, Gergye, Furic, Voss, Meyer. All. Marcelo Fronckowiak. Arbitri: Lorenzo Catena e Gian Marco Annese. SIR (b.s. 18, v. 15, muri 11, errori 9). TOURS (b.s. 14, v. 5, muri 8, errori 14).(AN) - C’è subito la zampata della Sir Susa Vimnella semidel torneo “Volley“, i bianconeri hanno cambiato assetto ma ha vinto in quattro set.