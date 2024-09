Siccità e sovrappopolazione la controversa decisione di abbattere 200 elefanti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2024) Il governo dello Zimbabwe ha annunciato un controverso piano per200, unache ha sollevato ampi dibattiti sia a livello nazionale che internazionale. La mossa è stata giustificata come necessaria per gestire la crescente popolazione die per affrontare unasenza precedenti che ha portato a una grave scarsità di cibo. La Zimbabwe Parks and Wildlife Authority (ZimParks), l'ente governativo responsabile della gestione della fauna selvatica, è stato incaricato di supervisionare l'operazione. Secondo il ministro dell'Ambiente dello Zimbabwe, il Paese "ha piùdi quanti ne abbia bisogno" e la situazione è diventata insostenibile.