Serie D l’SSC Ancona si prepara al primo derby contro la Fermana

(Di domenica 15 settembre 2024) Al Recchioni di Fermo, oggi ore 15, seconda di campionato per unsempre sentito tra i canarini di mister Bolzan e i dorici di mister Gadda. Entrambe a caccia di conferme e di rivalsa, 15 settembre 2024 – Ritorna ildal retrogusto di C,. Ildegli ottoche attendono gli uomini di mister Massimo Gadda in questo girone F diD, riguarda proprio l’ex “collega” della scorsa stagione in C. Oggi alle ore 15 allo stadio “Recchioni” di Fermo, andrà in scena lo si canarini guidati da mister Dario Bolzan. Unmai banale con diverse analogie ad accomunare i due club marchigiani. Entrambe provengono da un’estate difficile: contraddistinta dalla retrocessione sul campo per una e la mancata, clamorosa, iscrizione dell’ultimo minuto per la seconda, l’per l’appunto.