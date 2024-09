Segnali positivi pur senza esaltarsi Ora il campionato può cominciare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) La Spal, finalmente! Finalmente una vittoria, finalmente un sorpasso (al Legnago) e l’aggancio al penultimo posto al Sestri stesso, togliendo quell’inguardabile sgorbio del meno dalla classifica. Certo, i liguri si sono rivelati piuttosto modesti, non lo si può negare: pertanto altri avversari serviranno per precisare la consistenza della squadra di Dossena. Però i tre punti sono pesantissimi lo stesso, e consentono di pensare che ora ildella Spal possa, e debba, sul serio iniziare. In Liguria nonostante il vento i biancazzurri hanno vinto in maniera convincente. Lì per lì l’ennesimo gol al passivo che veniva a pareggiare il vantaggio del solito Antenucci aveva suscitato rabbia, perchè su quella rete si doveva costruire la partita, possibilmente a rete inviolata e vincente. Il pasticcio difensivo costato l’1-1 del non meno solito Pane l’ha invece riaperta come non doveva.