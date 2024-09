Seft si allargano gli spazi | Più forti di sisma e covid

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Taglio del nastro ieri in via dell’Industria 273 per la nuova sede di, azienda leader nella produzione di macchine automatiche e attrezzature per il trattamento meccanico delle acque reflue. "Questa mattina – ha ricordato nel suo intervento il presidente Paolo Barbieri – prima di partire da casa, il mio pensiero è andato al 26 agosto del 2007, il giorno in cui è iniziata questa grande avventura da un’ambiziosa idea. Sono partito in un capannone di 100 mq con tanta voglia e speranza riposta nella mia passione di fare qualcosa di più". E’ stato allora che ha rilevato la società nata nel 1988, dedicandosi a tutt’altro. Il suo arrivo ha coinciso con un cambiamento radicale della produzione e dell’ambito di attività.