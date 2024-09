Questi sono i modelli più belli delle scarpe Hoka le famose sneaker super ammortizzate per allenarti con stile colore e performance da urlo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Francia, Nuova Zelanda, America. Facciamo una triangolazione assurda per entrare a gamba tesa, anzi via aria, nel mondo/universorunning dalla silhouette massimalista che dal 2009 hanno fatto innamorare della corsa leggera e quasi antigravitazionale tantissimi professionisti e appassionati di questa magnifica disciplina. Leda un po’ di tempo ormai entrate nella wish list di sportivi e trendsetter così come dei noi comuni mortali per una serie fortunatissima, ma meritata, di fattori. Intanto il loro aspetto è davvero accattivante: le forme e i colori agganciano e attirano lo sguardo.