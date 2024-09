Papa Francesco | Vicino a famiglie ostaggi si trovino soluzioni di pace

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 15 settembre 2024) Un monito affinchè cessino tutti i conflitti, ma anche tanta vicinanza a chi soffre. Cosìsurante l'Angelus a Piazza San Pietro si rivolge ai fedeli: ''Continuo ad esserea tutte ledegli, cessi il conflitto in Palestina ed Israele, cessino le violenze, cessino gli odi, si rilascino gli, continuino i negoziati e sidi''. Un pensiero, inoltre, alle vittime delle inondazioni: "Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni del Vietnam e del Myanmar, che soffrono a causa delle inondazioni provocate da un violento tifone. Prego per i defunti, per i feriti, gli sfollati. Dio sostenga quanti hanno perso i loro cari e la loro casa. E benedica quanti stanno portando aiuto".