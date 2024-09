Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 settembre 2024 con classifica

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 15 settembre 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 16 al 22? Partiamo evidenziando la nuova configurazione astrale: l'ingresso del Sole in Bilancia. I segni zodiacali più fortunati saranno il Leone, che ritroverà il proprio spazio, il Cancro, che recupererà terreno, e l'Acquario che tornerà a fare progetti sul futuro. Aria di polemiche per la Bilancia, che dovrà verificare l'amore. Approfondiamo le previsioni astrologicheli 16-22diFox.leFox dal 16 al 22: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: avrete mente e cuore altrove, per cui non avrete tempo per i sentimenti e il partner. Chi si è separato, sarà in cerca di novità anche se qualcuno ancora si prenderà il proprio tempo. Chi è solo non dovrà perdere le speranze: dal 23 si ripartirà .