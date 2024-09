’Opera Tulle’ la nuova collezione di Buccellati in mostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) La bellezza, l’eleganza e lo stile si fondono nei gioielli e negli argenti, che vivono e vivranno sempre una storia di eccellenza. In questi giorni da Silver & Silver (via de’ Fusari 6 A) è stata presentata ladel brand, Opera Tulle.ha una distribuzione estremamente raffinata che conta circa 250 punti vendita nel mondo; Silver & Silver fa parte di questo network, ricoprendo il ruolo di concessionario ufficiale per Bologna. Oggetti preziosi eseguiti a mano hanno accolto il folto pubblico presente, che ha ammirato i gioielli realizzati con la tipica lavorazione, tulle raggiera, caratteristica fattura di: bracciali in oro di tre colori lavorati con la incisione tipica del marchio per renderli lucenti, anelli in brillanti, ma anche fedine che fanno pendant con colliers e ciondoli.