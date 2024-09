Nuova Fiat 124 | torna nel 2025 con la nuova Mazda MX-5?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di domenica 15 settembre 2024) L’ultima generazione della124 è stata una vettura scoperta prodotta tra il 2016 ed il 2019 in poco più di 24 mila esemplari nella sola Europa. L’auto non è poi più stata sviluppata andando a morire come è spesso accaduto negli ultimi anni per diversi modelli dell’ex gruppo FCA. Ora l’auto potrebbe rire sempre su baseMX-5 come è successo per l’ultima generazione? La risposta è probabilmente negativa, ma la speranza è l’ultima a morire. Inseriamo nell’articolo il link al video Youtube del canale di Polo To dal quale abbiamo preso le immagini utilizzate nell’articolo. Non si tratta di foto di provenienza ufficiale: Grazie alla sua corsa fluida e al design sportivo e classico, questa macchina è diventata famosa. Stando a chi ha realizzato il render la124 dovrebbere nel