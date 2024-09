Monza per l’impresa | Ci serve un passo avanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Dici Nesta guardando la panchina, quindi Maldini pensando al campo, e se di fronte c’è l’Inter non può che tirare l’aria di derby che soffia dal passato fino ai giorni nostri. Invece Sandro, che in difesa disinnescava ogni tentativo avversario, al tavolo della conferenza stampa si scopre abile dribblatore, di quelli che non sanno fingere e così le sue parole sanno di un calcio che a volte sembra non esistere più: "Io ho vissuto tanti anni a Milano e nessuno mi ha mai trattato male: grande rispetto per l’Inter e i suoi tifosi, nessuna rivalità". Tira comunque vento sulla Brianza e sulla preparazione di una partita che di significati ne raccoglie più di un paio: "Se il campionato dovesse decollare in una partita così stimolante e difficile sarebbe tanta roba - dice Nesta -.