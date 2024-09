Monza-Inter Nesta con una novità sulla trequarti! La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)è la sfida in programma alle 20:45 all’U-power Stadium. In vista del difficile impegno casalingo contro i nerazzurri, Alessandropunta su un nuovo cambioa supporto di Djuric unica punta. Di seguito laLE SCELTE –sarà l’ultima partita in programma domenica 15 settembre alle 20:45. Alessandrosfida i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi che avranno come unico obiettivo la vittoria, soprattutto dopo il pareggio della Juventus. Il tecnico brianzolo punta sul ritorno di Dany Mota Carvalho già presente nei convocati: il portoghese potrebbe essere schierato titolare inin coppia a Daniel Maldini, con l’obiettivo di supportare Djuric, unico riferimento in attacco.