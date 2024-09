Missile sul centro di Israele l' attacco dallo Yemen | Nessun ferito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) Si apre un nuovo fronte nel conflitto che infiamma il Medio Oriente. Unbalistico è stato lanciatocontroalle prime ore del mattino di domenica 15 settembre, con sirene scattate in tutto ildel Paese. A riferirlo è l'esercito israeliano, che inizialmente ha parlato di un lancio "da est" che avrebbe colpito un'area aperta senza provocare feriti. Non è chiaro, spiega il Times of Israel, se ilsia stato intercettato, mentre le indagini delle Idf sono ancora in corso. Alcuni video online mostrano il fumo che si alza dalla boscaglia nei pressi all'autostrada Route 1, vicino aldi. Potrebbe essere causato da schegge delintercettato dalle forze di difesa israeliane. Una foto sui social mostra i danni a una scala mobile in una stazione ferroviaria alla periferia di Modiin, a circa 25 chilometri a est di Tel Aviv.