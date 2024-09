Manovra direzione giusta Pensioni? L’età aumenterà La versione di Tria

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 15 settembre 2024) Stabilità e prospettiva. Una duplice linea metodologica da seguire per la costruzione di unache “si sta muovendo nella” ma che ora va declinata attraverso interventi concreti e di respiro ampio. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è al lavoro per studiare in particolare le modalità di approccio finanziario a un fronte che per l’esecutivo resta centrale: l’incentivo alla natalità. Non c’è dubbio, tuttavia, che anche quellostico resta uno scoglio difficilmente superabile senza “unachiara e che stabilizzi le aspettative”. È l’ex ministro dell’economia e docente di lungo corso, Giovanniad analizzare assieme a Formiche.net i primi passi che stanno portando alla costruzione della finanziaria. La finanziaria di quest’anno risente dell’apertura della procedura di infrazione del nostro Paese per eccesso di debito.