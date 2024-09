LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | Leclerc allunga su Piastri Sainz quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

Giro 14/51 Anche Norris si dovrà fermare, ma è risalito fino alla quinta posizione. Una bellissima rimonta da parte del britannico della McLaren da dietro. Giro 14/51 Verstappen con DRS passa Ricciardo per la nona posizione, Albon ancora non si è fermato ed è in quarta posizione. Giro 14/51ora ha più di cinque secondi: è nella condizione di poter aspettare le mosse degli avversari. Giro 13/51 Verstappen fa il pit stop e rientra in pista in decima posizione. Giro 13/51 Oltre quattro secondi e mezzo persu: c'è un discreto cuscinetto per il pit stop. Giro 12/51 Entra ai box anche Alonso, intanto un paio di giri fa Bearman ha fatto passare il compagno di squadra Hulkenberg. Giro 11/51 Si ferma ai box Colapinto che sta facendo una super gara e può andare a punti.