LIVE – CAGLIARI-NAPOLI | le formazioni ufficiali e la decisione su McTominay

(Di domenica 15 settembre 2024) La diretta testuale deldella quarta giornata di Serie A tra: ledi Davide Nicola e Antonio Conte Amici di Spazio, benvenuti alla diretta testuale di, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A! Gli Azzurri vogliono dare seguito alle due vittorie casalinge. Da oltre 500 giorni, da quando in panchina sedeva Spalletti, la formazione partenopea non inanella tre successi di fila. Conte vuole interrompere questo incantesimo. Animi caldissimi all’Unipol Domus. Questa non è una partita comune, specialmente per i sostenitori sardi, che la sentono più di qualunque altra. Ad aumentare la tensione e l’attenzione delle forze dell’ordine in vista di questa sfida, ci hanno pensato i tifosi azzurri, arrivati ain nave e con uno striscione molto provocatorio.