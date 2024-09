LIVE Berrettini-Van de Zandschulp Italia-Olanda Coppa Davis 2024 in DIRETTA | il romano vuole chiudere con una vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE DILADEL DOPPIO DI14:10 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del primo singolare di. Volandri non fa turnover confermando Matteo. Ilsfiderà l’olandese Botic Van dedalle 15.00. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nellatestuale del primo singolare di, ultimo incontro del gruppo A di. Azzurri che hanno bisogno di centrare unaperin vetta al girone, e sono in ogni caso già qualificati alle Finals di Malaga dopo la sorprendente sconfitta del Belgio. Capitan Filippo Volandri chiede concretezza ai suoi, con alcuni tennisti a disposizione che devono fare i conti con le residue energie dopo l’intensa settimana.