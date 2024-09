L’inchiesta del Fatto sui bimbi trans in finale al Premio giornalistico Luchetta dedicato ai diritti dell’infanzia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Territori straziati dai conflitti, terre colpite da carestie, carceri in cui i minori sono costretti a crescere con le madri detenute, orfani di femminicidio, la rotta balcanica. Ma non solo. Quest’anno, per la XXI edizione del prestigiosointernazionale Marco, istituito in memoria dei giornalisti Marco, Alessandro Saša Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin, come finalisti sono stati selezionati servizi e reportage fotografici che hanno sì al centro le bambine e i bambini del mondo, ma “abbiamo privilegiato – ha spiegato il presidente della giuria, il giornalista e conduttore di Presa Diretta Riccardo Iacona – i racconti sul campo e non solo quelli che hanno avuto per oggetto le troppe, tante guerre che stiamo vivendo in questi anni terribili”.